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Шмигаль назвав три перші кроки
для "порятунку" промисловості

Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:57

  sequence написав:а выход из ВТО, повышение импортных пошлин и протекционизм уже не в моде?

Давно не в моде, и слава Богу.
Зелене болото
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:20

..в итоге имеем то, что и ВСЕГДА: голое бла-бла-бла (буд-то все эти 28 лет эти "дядьки" были где-то заморожены, и только сейчас "готовы слушать бизнес и вникать в его проблемы...")?!.. а по факту: пока не найдется тот, кто будет свой КРУПНЫЙ бизнес сртроить не на выкачивании бабла отсюда, а наоборот - на инвестициях СЮДА, - них...ра ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ!!!!.. даже предпоследний ресурс (трудовой!) рано или поздно слпетляет в нужном для него направлении.. останутся только земля+недра (ну собственно КАК "останутся".. уже небось поделены между коломойшей-ринатом-мародером и Ко...)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:09

  sergnemo68 написав:
  sequence написав:а выход из ВТО, повышение импортных пошлин и протекционизм уже не в моде?

Давно не в моде, и слава Богу.

какому-то вашему личному, импортному Богу?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:31

  sequence написав:
  sergnemo68 написав:
  sequence написав:а выход из ВТО, повышение импортных пошлин и протекционизм уже не в моде?

Давно не в моде, и слава Богу.

какому-то вашему личному, импортному Богу?

Что вы точно написали, экспортному Богу уж точно не поможет, т.к. ни кто не купит, внутренний рынок слишком маленький, чтоб за счет него создать конкурентоспособный продукт. Зато оно позволит олигархам обдирать народ, продавая менее качественные товары дороже. Ну и контрабандистам, которые будет вести товары.
Приведите пример, пару товаров, которые в перспективе могут стать конкурентоспособными из-за ограничений. С автопромом уже страдали не один год, но так ниче не вышло.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:46

Коммуникация с промышленниками?! А с обычными людьми коммуцировать не надо???
olegpm16
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:54

Чисто по соросятски.
Вопрос а нах... его туда взяли?

При чём изначально Оно не понимает о чём речь, кто он такой, и что конкретно оно должно "делать", каким образом, в соответствии Законодательства Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:46

  olegpm16 написав:Коммуникация с промышленниками?! А с обычными людьми коммуцировать не надо???

А что мало видосиков с бомжами ? О чем сними коммуцировать ? Им кроме как получить что-то нв шару ниче не надо.
ssnet
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