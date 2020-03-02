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Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій цього року.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:03
ага, заморозили месяц, а потом проиндексировали на 2 гривны)))
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optyma33
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