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Українцям пообіцяли
індексацію пенсій цього року

Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:03

Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій цього року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:03

ага, заморозили месяц, а потом проиндексировали на 2 гривны)))
optyma33
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:35

Кабмін зобов"язаний проіндекувати з 01.03.2020 року згідно з постановою Кабміну від 20.02.2019 року.
На мільйоні з/плати,премії кошти є,а проіндесувати пенсію приблизно от 7 до 200 грн бюджет пустий.
tborisova1
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