Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій цього року.
Дивися повний текст Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:03
Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пообіцяли індексацію пенсій цього року.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:35
Кабмін зобов"язаний проіндекувати з 01.03.2020 року згідно з постановою Кабміну від 20.02.2019 року.
На мільйоні з/плати,премії кошти є,а проіндесувати пенсію приблизно от 7 до 200 грн бюджет пустий.
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