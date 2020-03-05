Ціни на нафту різко знизилися перед засіданням ОПЕК+, яке відбудеться у п'ятницю, 6 березня.
Дивися повний текст Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent впала нижче 50 доларів.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14
Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent...
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Дивися повний текст Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent впала нижче 50 доларів.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14
Только на азс цены не меняются.Во всём цивилизованном мире цены на топливо связаны с мировыми ценами на нефть.Цена может изменяться в течение дня в зависимости от торгов.Только у нас цена зависит от ненасытности чиновников и указаний сверху.Вот такая логика пересичные.
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