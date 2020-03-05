RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на нафту досягли нового
мінімуму: вартість Brent...

Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту різко знизилися перед засіданням ОПЕК+, яке відбудеться у п'ятницю, 6 березня.

Дивися повний текст Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent впала нижче 50 доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

Только на азс цены не меняются.Во всём цивилизованном мире цены на топливо связаны с мировыми ценами на нефть.Цена может изменяться в течение дня в зависимости от торгов.Только у нас цена зависит от ненасытности чиновников и указаний сверху.Вот такая логика пересичные.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:51

sena_2008atp Лопух
Зелене болото
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 28.07.15
Подякував: 421 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:54

  R2 написав:вартість Brent впала нижче 50 доларів.


Подешевеет и газ + перспектива что цены упадут еще ниже - почти 100%

Вывод:
Кармуху с зеленой энергетикой пора закрывать, она полностью бестолкова была и сейчас очевидно ее полная непотребность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 21.10.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла... 1, 2
R2 » Чет 05 бер, 2020 10:30
16 681
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 09:35
LutsMan
Хто замість Маркарової? Призначили нового міністра фінансів
R2 » Чет 05 бер, 2020 16:20
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 16:20
kovalbv
Призначено нового прем'єр-міністра України
R2 » Сер 04 бер, 2020 19:48
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 19:48
SergeantSA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.