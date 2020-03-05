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Ціни на нафту досягли нового
мінімуму: вартість Brent...

Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту різко знизилися перед засіданням ОПЕК+, яке відбудеться у п'ятницю, 6 березня.

Дивися повний текст Ціни на нафту досягли нового мінімуму: вартість Brent впала нижче 50 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

Только на азс цены не меняются.Во всём цивилизованном мире цены на топливо связаны с мировыми ценами на нефть.Цена может изменяться в течение дня в зависимости от торгов.Только у нас цена зависит от ненасытности чиновников и указаний сверху.Вот такая логика пересичные.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:54

  R2 написав:вартість Brent впала нижче 50 доларів.


Подешевеет и газ + перспектива что цены упадут еще ниже - почти 100%

Вывод:
Кармуху с зеленой энергетикой пора закрывать, она полностью бестолкова была и сейчас очевидно ее полная непотребность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:11

Вже біля 30 за бочку. Приємно спостерігати.
fighterjet
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:02

  sena_2008atp написав:Только на азс цены не меняются.Во всём цивилизованном мире цены на топливо связаны с мировыми ценами на нефть.Цена может изменяться в течение дня в зависимости от торгов.Только у нас цена зависит от ненасытности чиновников и указаний сверху.Вот такая логика пересичные.

Вы, наверное, не очень в курсе того, как именно формируется цена на АЗС в цивилизованном мире.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:16

  fighterjet написав:Вже біля 30 за бочку. Приємно спостерігати.

Цікаво, як поведуть себе ціни на основний наш експорт: пшонка, олія, руда?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:07

  BIGor написав:
  fighterjet написав:Вже біля 30 за бочку. Приємно спостерігати.

Цікаво, як поведуть себе ціни на основний наш експорт: пшонка, олія, руда?


Буде падіння скоріш за все (бо економіка охолоджується в світі та попит падає), але на продукти значно менше, ніж на нафту чи руду (але це не точно :))))
fighterjet
 
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