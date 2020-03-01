Зміцненню гривні сприяло багато чинників.
Дивися повний текст Смолій назвав причини зміцнення гривні.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:16
Смолій назвав причини зміцнення гривні
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Дивися повний текст Смолій назвав причини зміцнення гривні.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:16
Гривна уже два месяца девальвирует, а они до сих пор рассказывают о укреплении. ЧудО чиновники))
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