RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Смолій назвав причини
зміцнення гривні

Смолій назвав причини зміцнення гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:16

Смолій назвав причини зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Зміцненню гривні сприяло багато чинників.

Дивися повний текст Смолій назвав причини зміцнення гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93898
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:16

Гривна уже два месяца девальвирует, а они до сих пор рассказывают о укреплении. ЧудО чиновники))
antipeopple
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:40

antipeopple
Точка невозврата, мы считаем, уже пройдена [Гонтарева] :mrgreen:
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 17.08.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:59

Его еще не погнали ?
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:16

Главное рассказывать - может кто-то кто в далеке, или бабушки в селе "гробовые" на гривны обменяет.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8224
З нами з: 20.09.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:57

Зміцнення гривні.. - это результат работы трудовых мигрантов. Всё. . Всё остальное поПулизм..
kramwerkk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kramwerkk і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості 1, 2
R2 » П'ят 06 бер, 2020 12:34
16 934
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 14:46
ssnet
Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020...
R2 » Вів 03 бер, 2020 15:52
3 312
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 10:16
Watcher
Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні...
R2 » П'ят 28 лют, 2020 21:12
2 358
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 12:22
optyma33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1419)
08.03.2020 12:34
Ощадбанк (16346)
08.03.2020 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.