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Шмигаль: питання продажу
землі має вирішуватися на...

Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:19

Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...

Пропонуємо до обговорення:
Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

Дивися повний текст Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на референдумі.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:19

нет продажи земли
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