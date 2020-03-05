Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі.
Дивися повний текст Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на референдумі.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:19
Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на референдумі.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:05
“Мы не собираемся продавать украинскую землю. Мы даем право распоряжаться своим… Мы хотим украинцам дать право распоряжаться своим”
Ну так в чем проблема.
Статья 13. Права собственности Украинского народа
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Права собственника осуществляют чиновники... А не продают без разрешения хозяина, то чем они управляют, но что им не принадлежит.
Чего уж проще: выделите всем гражданам Украины часть, положенную им по Закону. Хоть в натуре, хоть в паях, хоть в сертификатах. А уж затем запускайте рынок земли.
А с правом распоряжаться землей иностранцам разберемся на референдуме.
Или все же цель - чужое "умыкнуть"?
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