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Шмигаль: питання продажу
землі має вирішуватися на...

Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:19

Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...

Пропонуємо до обговорення:
Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

Дивися повний текст Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на референдумі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:19

нет продажи земли
yuriy9946
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:52

  yuriy9946 написав:нет продажи земли

Пока нет.
Зелене болото
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:05

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

Дивися повний текст Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на референдумі.


“Мы не собираемся продавать украинскую землю. Мы даем право распоряжаться своим… Мы хотим украинцам дать право распоряжаться своим”

Ну так в чем проблема.
Статья 13. Права собственности Украинского народа
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.

Права собственника осуществляют чиновники... А не продают без разрешения хозяина, то чем они управляют, но что им не принадлежит.

Чего уж проще: выделите всем гражданам Украины часть, положенную им по Закону. Хоть в натуре, хоть в паях, хоть в сертификатах. А уж затем запускайте рынок земли.

А с правом распоряжаться землей иностранцам разберемся на референдуме.

Или все же цель - чужое "умыкнуть"? :twisted:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14

Эти клоуны уже достали! Руки прочь от земли!
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:07

Что до земли в гос собствености хоть 100 референдумов, что до земли в частной собственности рынку быть.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:18

Re: Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...

  EKO написав:Чего уж проще: выделите всем гражданам Украины часть, положенную им по Закону. Хоть в натуре, хоть в паях, хоть в сертификатах. А уж затем запускайте рынок земли.

Ваучеры 2.0 ? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:43

  straponesa написав:Эти клоуны уже достали! Руки прочь от земли!

та пусть забираютъ на здоровье.. это будет хороший урок последним))
optyma33
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