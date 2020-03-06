Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...

Додано: Суб 07 бер, 2020 13:02

Если судить по обсуждению в ВР этой проблемы, то населению пора задуматься о необходимости этой ВР и прочих.

- Ибо завтра окажется, что уже нет ни Земли ни Украины.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.