RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль: Протягом січня та
лютого тарифи було знижено на...

Шмигаль: Протягом січня та лютого тарифи було знижено на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:00

Шмигаль: Протягом січня та лютого тарифи було знижено на...

Пропонуємо до обговорення:
Питання тарифів передусім залежить від місцевих органів влади. Щоправда, українському уряду все ж вдалося знизити тарифи на тепло і в січні, і в лютому.

Дивися повний текст Шмигаль: Протягом січня та лютого тарифи було знижено на 5 – 31%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:01

повышать тарифы нужно... иначе дефолт будэ
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 17.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль: питання продажу землі має вирішуватися на...
R2 » П'ят 06 бер, 2020 14:19
5 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
straponesa
Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості 1, 2
R2 » П'ят 06 бер, 2020 12:34
12 357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 16:09
sequence
Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум... 1, 2, 3
R2 » Сер 04 бер, 2020 11:51
26 1846
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 13:23
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82466)
06.03.2020 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.