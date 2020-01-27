RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Керівництво Одеського припортового
заводу підозрюють у...

Керівництво Одеського припортового заводу підозрюють у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:16

Керівництво Одеського припортового заводу підозрюють у...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру двом керівникам Одеського припортового заводу в заподіянні 93,3 млн гривень збитків.

Дивися повний текст Керівництво Одеського припортового заводу підозрюють у розкраданні понад 90 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:16

в век капитализма правильнее назвать не "в хищении", а "в удачном приобретении".
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 17.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд заборонив Tesla вирубку лісу під будівництво заводу...
R2 » Вів 18 лют, 2020 01:11
4 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 11:46
Gastarbaiter
"Київпастранс" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів
R2 » Пон 17 лют, 2020 11:13
4 227
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 18:37
milamila
Працівники заводу Коломойського перекрили в'їзд до...
R2 » Пон 27 січ, 2020 18:37
1 343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 18:37
vladtv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82466)
06.03.2020 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.