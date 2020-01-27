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Керівництво Одеського припортового заводу підозрюють у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру двом керівникам Одеського припортового заводу в заподіянні 93,3 млн гривень збитків.
Дивися повний текст Керівництво Одеського припортового заводу підозрюють у розкраданні понад 90 млн гривень
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:16
в век капитализма правильнее назвать не "в хищении", а "в удачном приобретении".
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