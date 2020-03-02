В Україні мають запрацювати програми кредитування для середнього й великого бізнесу.
Дивися повний текст Прем'єр-міністр: в Україні потрібні програми кредитування для середнього і великого бізнесу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:29
Прем'єр-міністр: в Україні потрібні програми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр-міністр: в Україні потрібні програми кредитування для середнього і великого бізнесу.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:29
в Украине нужно кредитовать ритуальный бизнес, в ближайшие десятилетия он даст наивысшую прибыль, кредитовать остальной бизнес - это убыток...
|