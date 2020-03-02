RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр-міністр: в Україні
потрібні програми...

Прем'єр-міністр: в Україні потрібні програми...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:29

Прем'єр-міністр: в Україні потрібні програми...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні мають запрацювати програми кредитування для середнього й великого бізнесу.

Дивися повний текст Прем'єр-міністр: в Україні потрібні програми кредитування для середнього і великого бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:29

в Украине нужно кредитовать ритуальный бизнес, в ближайшие десятилетия он даст наивысшую прибыль, кредитовать остальной бизнес - это убыток...
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 17.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло
R2 » П'ят 06 бер, 2020 11:48
6 175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 16:23
Кузя
В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
R2 » П'ят 06 бер, 2020 09:23
3 79
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 15:30
hno3
Через SIM-карту до онлайн-банку: в Україні почастішали...
R2 » Пон 02 бер, 2020 19:13
3 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 14:52
649Sasha

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82466)
06.03.2020 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.