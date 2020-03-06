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Новий уряд відкликав 82
законопроєкти Гончарука

Новий уряд відкликав 82 законопроєкти Гончарука
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:47

Новий уряд відкликав 82 законопроєкти Гончарука

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Дениса Шмигаля відкликав з Верховної Раді усі законопроєкти уряду Олексія Гончарука, які були подані в парламент як реформаторські, але не пройшли навіть перше читання.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:47

Метлой и сцаной тряпкой в спину гончарука метнул!
Прямо лучи поноса!
straponesa
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