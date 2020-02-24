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Нова шахрайська схема: аферисти
пропонують "13-ту пенсію"

Нова шахрайська схема: аферисти пропонують "13-ту пенсію"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:59

Нова шахрайська схема: аферисти пропонують "13-ту пенсію"

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонерам шахраї обіцяють неіснуючу 13 пенсію. У такий спосіб намагаються виманити гроші у літніх людей.

Дивися повний текст Нова шахрайська схема: аферисти пропонують \"13-ту пенсію\".
R2
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