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Зеленський змусив Криклія купити у Крюківського заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій погодився з пропозицією президента України Володимира Зеленського закупити у Крюківського вагонобудівного заводу три дизель-поїзди і 90 пасажирських вагонів, хоча до цього не конкретизував кількість вагонів, які "Укрзалізниця" планує купити у заводу.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:51
Хоч бери та збирай ці прекрасні новини для майбутніх кримінальних справ проти зебанди
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