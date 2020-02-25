RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський змусив Криклія
купити у Крюківського заводу...

Зеленський змусив Криклія купити у Крюківського заводу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:05

Зеленський змусив Криклія купити у Крюківського заводу...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій погодився з пропозицією президента України Володимира Зеленського закупити у Крюківського вагонобудівного заводу три дизель-поїзди і 90 пасажирських вагонів, хоча до цього не конкретизував кількість вагонів, які "Укрзалізниця" планує купити у заводу.

Дивися повний текст Зеленський змусив Криклія купити у Крюківського заводу 90 вагонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93889
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:34

За чей счет праздник?
Shall
 
Повідомлень: 146
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:51

Хоч бери та збирай ці прекрасні новини для майбутніх кримінальних справ проти зебанди
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 617
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:40

Хозяйственник)) донбас на таких уже намолился....а разгребает вся страна
l4567
 
Повідомлень: 44
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:53

- Шарафик, дорогой, округли до 100.
- Сделаем, Леонид Ильич!
Dikoy
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Керівництво Одеського припортового заводу підозрюють у...
R2 » П'ят 06 бер, 2020 16:16
0 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 16:16
R2
Зеленський розповів, що потрібно для відкриття ринку землі
R2 » П'ят 06 бер, 2020 08:48
1 69
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 08:49
Takeshi
Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не... 1, 2
R2 » Вів 25 лют, 2020 17:17
10 829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лют, 2020 12:12
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.