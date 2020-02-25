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Зеленський змусив Криклія купити у Крюківського заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій погодився з пропозицією президента України Володимира Зеленського закупити у Крюківського вагонобудівного заводу три дизель-поїзди і 90 пасажирських вагонів, хоча до цього не конкретизував кількість вагонів, які "Укрзалізниця" планує купити у заводу.
Дивися повний текст Зеленський змусив Криклія купити у Крюківського заводу 90 вагонів
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:34
За чей счет праздник?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:51
Хоч бери та збирай ці прекрасні новини для майбутніх кримінальних справ проти зебанди
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Суб 07 бер, 2020 06:40
Хозяйственник)) донбас на таких уже намолился....а разгребает вся страна
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:53
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Dikoy
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Додано: Суб 07 бер, 2020 13:41
Какой замечательный "менеджер" этот Зеленский, он кстати всем помогает продавать продукцию или только избранным ?
А главное ему практически нельзя отказать
Это дешевый пиар или наш президент не совсем понимает чем должен заниматься ? Конкурентные процедуры ? Не не слышали. Я не удивлюсь, если следующие что придут к власти возбудят на Криклия УД за эту покупку и кстати будут абсолютно правы.
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Igorten
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