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Новий уряд продовжить співпрацю
з МВФ - прем'єр Шмигаль

Новий уряд продовжить співпрацю з МВФ - прем'єр Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:15

Новий уряд продовжить співпрацю з МВФ - прем'єр Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Україна не змінить своїх пріоритетів у реформах та продовжить співпрацювати з Міжнародним валютним фондом після зміни уряду.

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