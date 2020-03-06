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Новий уряд продовжить співпрацю з МВФ - прем'єр Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:15
Пропонуємо до обговорення:
Україна не змінить своїх пріоритетів у реформах та продовжить співпрацювати з Міжнародним валютним фондом після зміни уряду.
Дивися повний текст Новий уряд продовжить співпрацю з МВФ - прем'єр Шмигаль
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