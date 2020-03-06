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В Україні ліквідували
ще один банк

В Україні ліквідували ще один банк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:02

В Україні ліквідували ще один банк

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Легбанк".

Дивися повний текст В Україні ліквідували ще один банк.
R2
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