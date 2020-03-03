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У 2020 р. буде поставлено
понад 225 млн смартфонів з...

У 2020 р. буде поставлено понад 225 млн смартфонів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:25

У 2020 р. буде поставлено понад 225 млн смартфонів з...

Пропонуємо до обговорення:
Смартфони з вбудованими SIM-картами продовжують розширювати підконтрольні території. На думку аналітиків з ABI Research, після недавнього подання підтримує цю технологію лінійки Samsung S20, їх світові поставки значно зростуть і за підсумками нинішнього року подолають рубіж в 225 млн пристроїв.

Дивися повний текст У 2020 р. буде поставлено понад 225 млн смартфонів з підтримкою eSIM.
R2
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