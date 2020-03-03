У 2020 р. буде поставлено понад 225 млн смартфонів з...
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Смартфони з вбудованими SIM-картами продовжують розширювати підконтрольні території. На думку аналітиків з ABI Research, після недавнього подання підтримує цю технологію лінійки Samsung S20, їх світові поставки значно зростуть і за підсумками нинішнього року подолають рубіж в 225 млн пристроїв.