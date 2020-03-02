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Ціни на продукти у світі впали через коронавірус - FAО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на продовольство в лютому знизилися вперше за чотири місяці через різке падіння експортних цін на рослинні олії, частково обумовлене побоюванням, що спалах коронавірусу (COVID-19) сповільнить світовий попит.
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