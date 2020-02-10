У Європі практика державного депозиту, який виплачується в разі народження дитини, існує тільки в Ірландії.
Дивися повний текст Депозит \"дитині на майбутнє\": як це працює в інших країнах.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:19
Депозит "дитині на майбутнє": як це працює в інших країнах
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Дивися повний текст Депозит \"дитині на майбутнє\": як це працює в інших країнах.
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:19
А у нас при рождении у тебя сразу появляется долг перед государством.
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