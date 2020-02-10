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Депозит "дитині на майбутнє":
як це працює в інших країнах

Депозит "дитині на майбутнє": як це працює в інших країнах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:19

Депозит "дитині на майбутнє": як це працює в інших країнах

Пропонуємо до обговорення:
У Європі практика державного депозиту, який виплачується в разі народження дитини, існує тільки в Ірландії.

Дивися повний текст Депозит \"дитині на майбутнє\": як це працює в інших країнах.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:04

Каждый год грн. обесценивается больше чем 50%!!! В 1995 г курс был 1.5 за дол... Клоуны вообще оторваны от реальности они не представляют себе что творится за пределами коттеджного городка...может кива действительно самый умний там.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:59

Предположим, ребенок родился в 2002 году. И ему на счет положили $2,000 в гривневом эквиваленте. 10,500 грн. Пусть даже 11 000 грн. Пусть ставка составляет 10% годовых. Тогда по истечение 18 лет ребенок получит чуть более 61,000 грн.
Да, покупательная способность этих денег меньше, чем 11000 в 2002 году. Но это - отнюдь не "копейки". А с учетом того, что родителям это не стоит ничего, это и не "обман"
Хотя вопрос в том, как это реализуют, и какие дополнительные ограничения будут
PasserBy
 
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