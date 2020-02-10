У Європі практика державного депозиту, який виплачується в разі народження дитини, існує тільки в Ірландії.
Дивися повний текст Депозит \"дитині на майбутнє\": як це працює в інших країнах.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:19
Депозит "дитині на майбутнє": як це працює в інших країнах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозит \"дитині на майбутнє\": як це працює в інших країнах.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:04
Каждый год грн. обесценивается больше чем 50%!!! В 1995 г курс был 1.5 за дол... Клоуны вообще оторваны от реальности они не представляют себе что творится за пределами коттеджного городка...может кива действительно самый умний там.
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:59
Предположим, ребенок родился в 2002 году. И ему на счет положили $2,000 в гривневом эквиваленте. 10,500 грн. Пусть даже 11 000 грн. Пусть ставка составляет 10% годовых. Тогда по истечение 18 лет ребенок получит чуть более 61,000 грн.
Да, покупательная способность этих денег меньше, чем 11000 в 2002 году. Но это - отнюдь не "копейки". А с учетом того, что родителям это не стоит ничего, это и не "обман"
Хотя вопрос в том, как это реализуют, и какие дополнительные ограничения будут
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:11
В країні, де інфляція змагається з девальвацією, гривня перейняла лише від'ємні риси свого попередника купоно-карбованця, відсутній фондовий ринок як таковий, незрозумілий статус КУА і інвест.компаній, відсутне законодавство в плані контролю, регулювання і захисту у фін.сфері, натомість розквіт, кришування і розпад фінпірамід - звичайним добропорядним батькам треба бути не знаю якими, щоби за 18 років значно примножити "дитячий вклад", а інакше навіщо це, якщо через стільки часу отримаєш трішки більше ніж вклав, і це ще в кращому випадку. Формально, у нас тільки банківські депозитні вклади начебто і захищені.
Що стосується інших розвинутих країн, то там взагалі ситуація протилежна від тих чинників, що були перераховані вище. Звичайний піпл розміщує кошт в різних довгограючих фінфондах. Діти виростають, мають вже початковий капітал. Літні люди на пенсії мають достатній кошт на мандри, відпочинки, забезпечену старість.
А у нас, у нас нескінченний шлях в світле майбуття)
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