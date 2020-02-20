Щороку кількість надходжень до бюджету з єдиного податку зростають в середньому на 25%.
Дивися повний текст За вісім років надходження до бюджету єдиного податку від ФОП зросли в 24 рази (інфографіка).
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:32
За вісім років надходження до бюджету єдиного податку...
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Дивися повний текст За вісім років надходження до бюджету єдиного податку від ФОП зросли в 24 рази (інфографіка).
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:33
Косарь должен косить. А государство хочет косарю грабли вставить в одно место, чтобы косарь и косил и загребал одновременно.
Так что пусть государство рро засунет себе, и загребает само
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