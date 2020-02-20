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За вісім років надходження
до бюджету єдиного податку...

За вісім років надходження до бюджету єдиного податку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:32

За вісім років надходження до бюджету єдиного податку...

Пропонуємо до обговорення:
Щороку кількість надходжень до бюджету з єдиного податку зростають в середньому на 25%.

Дивися повний текст За вісім років надходження до бюджету єдиного податку від ФОП зросли в 24 рази (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:33

Косарь должен косить. А государство хочет косарю грабли вставить в одно место, чтобы косарь и косил и загребал одновременно.
Так что пусть государство рро засунет себе, и загребает само
p_a_l
 
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