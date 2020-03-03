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Цього року планують завершити будівництво першої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір до кінця поточного року завершити будівництво першої бетонної дороги в Україні на ділянці Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, що пролягає по території Дніпропетровської та Полтавської областей.
Дивися повний текст Цього року планують завершити будівництво першої бетонної дороги в Україні (фото, відео)
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