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Цього року планують завершити будівництво першої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір до кінця поточного року завершити будівництво першої бетонної дороги в Україні на ділянці Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, що пролягає по території Дніпропетровської та Полтавської областей.
Дивися повний текст Цього року планують завершити будівництво першої бетонної дороги в Україні (фото, відео)
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52
Пам'ятаєте з якою помпою порошенко відкривав 12км. дороги під Одесою. За ті самі кошти.
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v17heave
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:34
v17heave написав:
Пам'ятаєте з якою помпою порошенко відкривав 12км. дороги під Одесою. За ті самі кошти.
одеса - рени 350км
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sopkotomhu
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Додано: Нед 08 бер, 2020 00:07
1. Даже на фото чужая техника. На видео, так вообще.
2. Где "прорыв"? С заказами на отечественную рабочую силу, технику для строительства, разработки новой техники, что позволит снизить стоимость и поднять качество строительства?
3. Деньги официально зарыты в землю.
4. Машиностроители Германии в восторге!
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Kudrjavuy
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