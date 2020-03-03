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Цього року планують завершити будівництво першої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір до кінця поточного року завершити будівництво першої бетонної дороги в Україні на ділянці Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, що пролягає по території Дніпропетровської та Полтавської областей.
Дивися повний текст Цього року планують завершити будівництво першої бетонної дороги в Україні (фото, відео)
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R2
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52
Пам'ятаєте з якою помпою порошенко відкривав 12км. дороги під Одесою. За ті самі кошти.
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v17heave
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:34
v17heave написав:
Пам'ятаєте з якою помпою порошенко відкривав 12км. дороги під Одесою. За ті самі кошти.
одеса - рени 350км
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sopkotomhu
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Додано: Нед 08 бер, 2020 00:07
1. Даже на фото чужая техника. На видео, так вообще.
2. Где "прорыв"? С заказами на отечественную рабочую силу, технику для строительства, разработки новой техники, что позволит снизить стоимость и поднять качество строительства?
3. Деньги официально зарыты в землю.
4. Машиностроители Германии в восторге!
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 08 бер, 2020 08:20
Надеюсь у нас тоже мост закончат.
Есть такое поверье, кто мост в Херсоне не достроит, тот выборы проиграет ))
P.S. А вообще круто, люблю когда что то делают.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:16
трамп или меркель на автобане? опять зе пиарится. то цветы в санжары, то дорогу осматривает, то разбойников гоняет. а где понижения тарифов, повышения зарплат, пенсий, учителям 4000 доляров, инвестиции где?
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wwadim701
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:34
Зеленые хоть где-то могут не врать?? Первая бетонка (именно бетонка, а не бетонные плиты), проложена лет 15-17 назад, где-то на Ковель, я еще помню как она, новая, вечером - реально светилась, отражая свет.
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igorromanov0170
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