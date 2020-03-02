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Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:36
Пропонуємо до обговорення:
За 2016-2019 роки реальні зарплати зросли на 55,8%.
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