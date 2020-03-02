За 2016-2019 роки реальні зарплати зросли на 55,8%.
Дивися повний текст Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:36
Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу.
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:18
и если не одного комента, то вывод прост ..., мало кто понимает что это значит, более того , данные завышены, госстата, а есть суть основополошающее. но то таке, тут надо смотреть в прошлое. и никакие средние з.п., это очковтирательство порошяценюгройсманобразных обезьян. факт, или полу факт, ща Реал з.п. и ни как иначе.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:10
Может быть, только её почему то не получают - говорят "задолженность"
|