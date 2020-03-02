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Реальна зарплата за чотири роки
зросла більш ніж в 1,5 разу

Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:36

Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу

Пропонуємо до обговорення:
За 2016-2019 роки реальні зарплати зросли на 55,8%.

Дивися повний текст Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:36

Реально?
welmexplus
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:18

и если не одного комента, то вывод прост ..., мало кто понимает что это значит, более того , данные завышены, госстата, а есть суть основополошающее. но то таке, тут надо смотреть в прошлое. и никакие средние з.п., это очковтирательство порошяценюгройсманобразных обезьян. факт, или полу факт, ща Реал з.п. и ни как иначе.
antae2019
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:14

Да неужели? Я по своей зарплате не заметила. Коммуналка у нас европейская а зарплата увы наша.
Burru1
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:57

Re: Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 р

welmexplus написав:Реально?
Ну да, а ты не заметил как у чинуш в кабмине поднялпюась зарплата? А у ко'илева, ахметки и пр.?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:53

в процентах вполне реально )
пару лет назад получал 2800 чистыми, сейчас 3800.... гривен....
это победа, я считаю... итить-колотить какая победа!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:57

Re: Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 р

3800? Может вам перестать тут строчить комменты и пойти найти нормальную работу?
dimo_0n
 
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