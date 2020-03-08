Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу

Додано: Нед 08 бер, 2020 13:53

в процентах вполне реально )

пару лет назад получал 2800 чистыми, сейчас 3800.... гривен....

это победа, я считаю... итить-колотить какая победа!

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