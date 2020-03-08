За 2016-2019 роки реальні зарплати зросли на 55,8%.
Дивися повний текст Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:36
Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 разу.
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:18
и если не одного комента, то вывод прост ..., мало кто понимает что это значит, более того , данные завышены, госстата, а есть суть основополошающее. но то таке, тут надо смотреть в прошлое. и никакие средние з.п., это очковтирательство порошяценюгройсманобразных обезьян. факт, или полу факт, ща Реал з.п. и ни как иначе.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:14
Да неужели? Я по своей зарплате не заметила. Коммуналка у нас европейская а зарплата увы наша.
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:57
Re: Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 р
Ну да, а ты не заметил как у чинуш в кабмине поднялпюась зарплата? А у ко'илева, ахметки и пр.?
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:53
в процентах вполне реально )
пару лет назад получал 2800 чистыми, сейчас 3800.... гривен....
это победа, я считаю... итить-колотить какая победа!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:57
Re: Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 р
3800? Может вам перестать тут строчить комменты и пойти найти нормальную работу?
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:09
dimo_0n особенно если учесть, что минималка 4700
Додано: Пон 09 бер, 2020 07:49
Re: Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж в 1,5 р
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:12
не вижу в этом особого смысла
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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