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Які податки сплачуються з відсотків за депозитом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 18:04
Пропонуємо до обговорення:
До пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать проценти на поточний або депозитний банківський рахунок.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 18:04
интересно, этот НДФЛ можно вернуть как тот, что с зарплаты?
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cohan
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