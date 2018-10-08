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Які податки сплачуються
з відсотків за депозитом

Які податки сплачуються з відсотків за депозитом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:04

Які податки сплачуються з відсотків за депозитом

Пропонуємо до обговорення:
До пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать проценти на поточний або депозитний банківський рахунок.

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интересно, этот НДФЛ можно вернуть как тот, что с зарплаты?
cohan
 
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