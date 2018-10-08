До пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать проценти на поточний або депозитний банківський рахунок.
Дивися повний текст Які податки сплачуються з відсотків за депозитом.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 18:04
Які податки сплачуються з відсотків за депозитом
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Дивися повний текст Які податки сплачуються з відсотків за депозитом.
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:37
главное что бы мы не забывали,кому обязаны этими налогами.
а то эти плагодетели опять появились на политической арене.
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