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Які податки сплачуються
з відсотків за депозитом

Які податки сплачуються з відсотків за депозитом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:04

Які податки сплачуються з відсотків за депозитом

Пропонуємо до обговорення:
До пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать проценти на поточний або депозитний банківський рахунок.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:04

интересно, этот НДФЛ можно вернуть как тот, что с зарплаты?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:37

главное что бы мы не забывали,кому обязаны этими налогами.
а то эти плагодетели опять появились на политической арене.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:33

пішли вони в сраку з своїми ніщіми оподаткованими депозитами,цих пару відсотків простіше заробити на тих коштах.
rsln_bal
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:32

Я так розумію що податок на доходи такий самий як податок з зарплати- тоді чому його недобавляють до загального щоб була вища пенсія
приклад податок з зарплати 4000
податок з депозитного рахунка 3000
загальна сума податку в пенсійний 7000
це має враховуватись?
slavontankist078
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:11

  slavontankist078 написав:Я так розумію що податок на доходи такий самий як податок з зарплати- тоді чому його недобавляють до загального щоб була вища пенсія
приклад податок з зарплати 4000
податок з депозитного рахунка 3000
загальна сума податку в пенсійний 7000
це має враховуватись?

До пенсійного це взагалі не має ніякого відношення
Faceless
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