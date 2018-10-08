До пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать проценти на поточний або депозитний банківський рахунок.
Дивися повний текст Які податки сплачуються з відсотків за депозитом.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 18:04
Які податки сплачуються з відсотків за депозитом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які податки сплачуються з відсотків за депозитом.
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:37
главное что бы мы не забывали,кому обязаны этими налогами.
а то эти плагодетели опять появились на политической арене.
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:33
пішли вони в сраку з своїми ніщіми оподаткованими депозитами,цих пару відсотків простіше заробити на тих коштах.
Додано: Нед 08 бер, 2020 14:32
Я так розумію що податок на доходи такий самий як податок з зарплати- тоді чому його недобавляють до загального щоб була вища пенсія
приклад податок з зарплати 4000
податок з депозитного рахунка 3000
загальна сума податку в пенсійний 7000
це має враховуватись?
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:11
До пенсійного це взагалі не має ніякого відношення
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