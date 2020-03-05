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Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:10
Пропонуємо до обговорення:
В українців залишилося менше двох місяців, щоб вибрати тип договору, за яким вони будуть отримувати і оплачувати комунальні послуги.
Дивися повний текст Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки: типи і граничні строки
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