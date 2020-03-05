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Українцям потрібно обрати
договір на оплату комуналки:...

Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:10

Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки:...

Пропонуємо до обговорення:
В українців залишилося менше двох місяців, щоб вибрати тип договору, за яким вони будуть отримувати і оплачувати комунальні послуги.

Дивися повний текст Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки: типи і граничні строки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:10

Прелестно просто(((. Мало того что коммуналка заоблачная так ещё и абонплату им плати. Управителю каждый месяц и так плачу не понятно за что. Если хотите абонплату снижайте тарифы, а так и мишку съесть и лапы не намочить не получится, зарплата у большинства не резиновая.
Burru1
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:59

Re: Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки:..

Burru1 написав:... зарплата у большинства не резиновая.


С Вами несогласны

viewtopic.php?p=4891103#p4891103
GALeon
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