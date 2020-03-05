В українців залишилося менше двох місяців, щоб вибрати тип договору, за яким вони будуть отримувати і оплачувати комунальні послуги.
Дивися повний текст Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки: типи і граничні строки.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:10
Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки: типи і граничні строки.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:10
Прелестно просто(((. Мало того что коммуналка заоблачная так ещё и абонплату им плати. Управителю каждый месяц и так плачу не понятно за что. Если хотите абонплату снижайте тарифы, а так и мишку съесть и лапы не намочить не получится, зарплата у большинства не резиновая.
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:59
Re: Українцям потрібно обрати договір на оплату комуналки:..
С Вами несогласны
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