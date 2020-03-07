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Honda в 2020 році почне продавати
новий компактний кросовер

Honda в 2020 році почне продавати новий компактний кросовер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:11

Honda в 2020 році почне продавати новий компактний кросовер

Пропонуємо до обговорення:
Honda в середини 2020 роки представить свій новий абсолютно новий компактний кросовер. Він стане глобальною моделлю, тобто його будуть продавати на всіх континентах.

Дивися повний текст Honda в 2020 році почне продавати новий компактний кросовер.
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