Внутрішні перепродажу легковиків в лютому дещо збавили темп.
Дивися повний текст Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:11
Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:12
єто не євробляхі, а "америка" в основной своєй массе. Евробляхі с пробегом как до Луньі уже давно стали неликвидом на нашем рьінке автосекондхенда
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:32
Внутрішні перепродажі легковиків у лютому дещо зменшили темп. - да это заметно.
|