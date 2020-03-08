RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Назвали найпопулярніші авто
на «єврономерах» в Україні

Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:11

Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішні перепродажу легковиків в лютому дещо збавили темп.

Дивися повний текст Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93904
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:12

єто не євробляхі, а "америка" в основной своєй массе. Евробляхі с пробегом как до Луньі уже давно стали неликвидом на нашем рьінке автосекондхенда
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:32

Внутрішні перепродажі легковиків у лютому дещо зменшили темп. - да это заметно.
aleksandr_ryabuhin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 02.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації
R2 » Нед 08 бер, 2020 08:52
4 307
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 13:34
Tamagoch
Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло
R2 » П'ят 06 бер, 2020 11:48
9 628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 18:52
straponesa
Прем'єр-міністр: в Україні потрібні програми...
R2 » П'ят 06 бер, 2020 16:29
1 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 16:29
optyma33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17954)
08.03.2020 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.