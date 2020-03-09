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Назвали найпопулярніші авто
на «єврономерах» в Україні

Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:11

Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішні перепродажу легковиків в лютому дещо збавили темп.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:12

єто не євробляхі, а "америка" в основной своєй массе. Евробляхі с пробегом как до Луньі уже давно стали неликвидом на нашем рьінке автосекондхенда
redmax11
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:32

Внутрішні перепродажі легковиків у лютому дещо зменшили темп. - да это заметно.
aleksandr_ryabuhin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:54

Интересно каким же образом ниссан рог попал в аевробляхи, если такой модели для рынка Европы никогда не было, а была и есть х-треил
e_parasjuk
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:27

redmax11
Из всего этого списка, Америка - только Nissan Roque.
Остальное - еврохлам 2-х тысячных, в лучшем случае, годов.
aeroservis
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