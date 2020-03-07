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AMD анонсувала найпотужніший
суперкомп'ютер у світі (фото)

AMD анонсувала найпотужніший суперкомп'ютер у світі (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:16

AMD анонсувала найпотужніший суперкомп'ютер у світі (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія AMD анонсувала новий суперкомп'ютер El Capitan, який ще до введення в експлуатацію претендує на звання найбільш продуктивного рішення у світі.

Дивися повний текст AMD анонсувала найпотужніший суперкомп'ютер у світі (фото).
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