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Якими смартфонами найбільше
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Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:33

Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі -...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники популярного бенчмарка AnTuTu (сервіс, який тестує продуктивність смартфонів) оприлюднив новий рейтинг. Це список Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.

Дивися повний текст Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі - рейтинг AnTuTu.
R2
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