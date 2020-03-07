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Пенсії в Україні: чого очікувати
замість обіцяної індексації

Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52

Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть українські ЗМІ.

Дивися повний текст Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації.
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