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Дивися повний текст Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52
Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації
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Дивися повний текст Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації.
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52
Так ведь к сентябрю экономическая ситуация в Украине ухудшится еще больше,что ж ты тогда обещаешь девочка,где и чему вас только учат?Даже мне чистому технарю и то это понятно,что вы запоете в сентябре ребятки?
Додано: Нед 08 бер, 2020 12:23
У вересні індексація,а у жовтні вибори.Це вже було і не раз.Порушення закону,так а хто на це дивитися
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